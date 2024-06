Transfermarkt: VfB-Verteidiger kommt - Bayern macht Transfer-Coup fix

Der Überraschungs-Transfer des FC Bayern ist perfekt! Der deutsche Rekordmeister verstärkt sich mit Hiroki Ito vom VfB Stuttgart . Das gaben die Münchner in einer Pressemitteilung offiziell bekannt und bestätigten entsprechende Meldungen, die am Vorabend aufgekommen waren.

Der japanische Verteidiger erhält in München einen Vertrag bis 2028. Wie die Bild berichtete, zogen die Bayern eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro. Es ist der erste Bayern-Transfer seit der Verpflichtung des neuen Trainers Vincent Kompany.

Eberl: Ito wird eine sofortige Verstärkung sein

Auch Sportdirektor Christoph Freund schwärmte: „Hiroki Ito war beim VfB Stuttgart die Zuverlässigkeit in Person: Er hat kontinuierlich Leistung auf Top-Niveau gebracht und ist so ins Blickfeld einiger internationaler Topklubs gerückt.“

Enttäuscht reagierte derweil der VfB auf den Transfer: „Wir bedauern Hirokis Entscheidung, weil er in den vergangenen Jahren eine feste Größe in unserer Mannschaft war. Es war unser klarer Wunsch, Hiroki weiterhin im VfB-Trikot zu sehen und die Herausforderungen der kommenden Saison gemeinsam mit ihm anzugehen“, sagte Stuttgarts Sportdirektor Fabian Wohlgemuth.

Was hat Bayerns Neuzugang am Auge?

„Es ist eine große Ehre für mich, bei einem der größten Clubs der Welt spielen zu dürfen“, sagte der Neuzugang selbst: „Auch in Japan hat der Name FC Bayern einen guten Klang. Ich habe beim VfB Stuttgart immer alles gegeben und bin dem Club dankbar, nun freue ich mich auf die Herausforderung in München und will meinen Beitrag leisten, dass der FC Bayern viele Titel gewinnt.“