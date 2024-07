Wende bei Bayern-Star? Folgenschwerer Real-Deal bahnt sich an!

Bei Real Madrid bahnt sich eine Personalentscheidung an, die auch für Alphonso Davies und den FC Bayern Folgen haben könnte. Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, steht der Linksverteidiger Ferland Mendy kurz vor einer Vertragsverlängerung bis 2027.

Der Franzose ist bei den Königlichen Stammspieler auf der Davies-Position. Sein aktueller Vertrag läuft wie der des Bayern-Spielers, der seit Monaten mit einem Wechsel nach Madrid in Verbindung gebracht wird, bis 2025.

Sollte er sich nun tatsächlich für zwei zusätzliche Jahre an die Madrilenen binden, könnte das einen Davies-Wechsel unwahrscheinlicher werden lassen. Im Marca-Bericht heißt es, dass ein Transfer von München nach Spanien in diesem Sommer in weite Ferne gerückt sei. Es handele sich um ein klares Beispiel für ein Missverständnis mit dem Berater des Bayern-Spielers.