Neuer Ärger um Sancho bei Manchester United?

Während eine Aussöhnung weiter nicht in Sicht scheint, sollen nun Teile des Teams von Sancho genervt sein. Nach Informationen des Guardian in England forderten einige Führungsspieler den früheren BVB-Star dazu auf, sich bei ten Hag zu entschuldigen, um den Streit endlich beizulegen.

Sancho vs. ten Hag

„Bitte glaubt nicht alles, was ihr lest! Ich werde nicht zulassen, dass Leute Dinge sagen, die völlig unwahr sind“, schrieb Sancho damals - und spielte damit auf Aussagen von ten Hag an, der Offensivspieler habe sich im Training nicht professionell verhalten.