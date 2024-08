Transfer-News: Gündogan in Manchester gesichtet

Ilkay Gündogan steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Manchester City. Der scheidende DFB-Kapitän ist am Dienstagabend bereits in einem englischen Restaurant gesichtet worden. Der Partner des Treffens lässt Rückschlüsse zu.

Ilkay Gündogan steht unmittelbar vor einer Rückkehr zu Manchester City. Der scheidende DFB-Kapitän ist am Dienstagabend bereits in einem englischen Restaurant gesichtet worden. Der Partner des Treffens lässt Rückschlüsse zu.

Der Wechsel von Ilkay Gündogan vom FC Barcelona zu Manchester City steht offenbar kurz bevor. Wie die Daily Mail am Dienstagabend berichtete, ist Gündogan bereits in Manchester gelandet und hat sich am Abend mit Ex-Coach Pep Guardiola zum Essen getroffen.