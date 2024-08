Transfer-News: Moukoko-Poker spitzt sich zu

Nachdem Youssoufa Moukoko mit einem Wechsel zu Olympique Marseille in Verbindung gebracht wurde, soll nun der nächste Klub aus Frankreich seine Fühler nach Dortmunds unzufriedenem Stürmer-Juwel ausgestreckt haben. Wie Sky berichtet, ist der OSC Lille interessiert an den Diensten des 19-Jährigen.

Demnach soll sich Moukokos Berater bereits am Samstag mit den Klub-Bossen von Lille getroffen haben. In Nordfrankreich hätte der Stürmer, der beim BVB für seine Ansprüche zu selten eingesetzt wurde , die Chance, in der Champions League aufzulaufen.

Lille beendete die abgeschlossene Spielzeit in der Ligue 1 auf dem vierten Tabellenplatz und darf dadurch in der Qualifikation um die Königsklasse kämpfen. Dort trifft Lille in der 3. Runde auf Star-Trainer José Mourinho und Fenerbahce Istanbul. So oder so spielt der LOSC nächste Saison international, die Europa League ist bereits sicher - anders als bei Marseille. OM landete letzte Saison nur auf Platz acht - soll sich mit Moukoko aber schon über die Vertragsmodalitäten einig sein.