Transfer-News: Tah zu Bayern? Das sagt Wirtz

„Er würde uns natürlich helfen, wenn er bleibt. Er hat uns letzte Saison sehr gut angeführt. Ein Führungsspieler, der wichtig für die Mannschaft ist“, zitiert der kicker den 21-Jährigen aus einer Medienrunde, die am Donnerstag stattfand. Wirtz, der sich also einen Verbleib seines Teamkollegen wünscht, fügte hinzu: „Deswegen wäre ich froh, wenn wir ihn weiter in unserer Mannschaft haben.“

Leverkusen bleibt bei Tah hartnäckig

Dem Vernehmen nach bot der Rekordmeister zunächst 18 Millionen Euro plus zwei Millionen Euro an Boni. Auch ein zweites Angebot von 20 Millionen plus weiteren fünf an Boni soll inzwischen in Leverkusen eingegangen sein - was dem Verein aber noch immer zu wenig ist. Bayers Bosse streben ein Paket von mindestens 30 Millionen an.