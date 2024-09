Eberl enthüllt Kimmich-Verhandlungen

Stand Joshua Kimmich kurz davor den FC Bayern im Sommer zu verlassen? Sportvorstand Max Eberl bezieht im STAHLWERK Doppelpass Stellung und erklärt, was es mit den Wechselgerüchten auf sich hat.

Lange Zeit war unklar, ob Joshua Kimmich dem FC Bayern München über den Sommer hinaus erhalten bleibt. Immer wieder kursierten Wechselgerüchte rund um den neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Was es damit auf sich hat?

Im STAHLWERK Doppelpass hat Sportvorstand Max Eberl Licht ins Dunkel gebracht. Wollte Kimmich den Verein wirklich verlassen? „Mit Josh haben wir uns lange beschäftigt. Er hatte keine einfache Zeit“, erklärte Eberl in der SPORT1 -Sendung. Man habe lange mit Kimmich gesprochen, schließlich gab es auch Redebedarf.

Kimmich beklagt mangelnde Unterstützung

Denn: Kimmich hatte es beim deutschen Rekordmeister nicht immer einfach, „es gab Themen, wo er unzufrieden war“, gestand Eberl ein. Darunter auch die Impf-Debatte während der Corona-Zeit. Kimmich hatte mangelnde Unterstützung seitens des Vereins beklagt, in der im Sommer veröffentlichten ZDF-Dokumentation um seine Person kamen ihm bei diesem Aspekt die Tränen. „Die Corona-Geschichte hat ihm nicht so gut gefallen“, resümierte Eberl.

Und dann wäre da noch die Endlos-Debatte um Kimmichs Rolle bei den Bayern. „Holding-Six“, Rechtsverteidiger oder gar Libero? Es ist längst kein Geheimnis mehr, dass sich Kimmich im defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt - was nicht immer berücksichtigt wurde. „Auch dieses Auf-Rechtsverteidiger-schieben“, habe Kimmich nicht gefallen, so Eberl.