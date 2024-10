Nach Ballon-d'Or-Ärger: Pikantes Rodri-Gerücht

Ausgerechnet Rodri! Nach Informationen der As beschäftigt sich Real Madrid mit einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers von Manchester City. Während Real seit dem Karriereende von Toni Kroos im Sommer einen Chef vor der Abwehr vermisst, berichtet die spanische Zeitung von Zweifeln, was Rodris Zukunft in Manchester angeht.