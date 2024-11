FC Bayern: Flieht Tel im Winter?

Werder Bremen baggert offenbar an Mathys Tel vom FC Bayern . Wie Sky berichtet, plant der Bundesliga-Konkurrent, den beim deutschen Rekordmeister kaum noch zum Zug kommenden Stürmer im Winter per Leihe zu holen.

Um dem 19 Jahre alten Tel, der in München erst im März seinen Vertrag bis 2029 verlängert hatte, mehr Einsatzzeiten zu ermöglichen, sollen auch die Bayern einem solchen Deal zur Rückrunde nicht abgeneigt sein. Damit nicht genug: Auch Nottingham Forest, Dritter in der Premier League, habe laut Sky Interesse an einem Leihgeschäft.