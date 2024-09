Bayern bekommt Konkurrenz: Neuer Wirtz-Interessent bekannt

Dass Florian Wirtz über die Saison 2024/25 bei Bayer Leverkusen bleibt, gilt als nahezu ausgeschlossen. Mehrere Top-Klubs wollen sich die Dienste des Youngsters sichern. Auch ein neuer Name soll sich dem Werben um den 21-Jährigen nun angeschlossen haben.

Im Buhlen um Florian Wirtz hat der FC Bayern München offenbar neue Konkurrenz bekommen. Wie die Sport Bild berichtet, soll ein Top-Klub aus der Premier League an dem deutschen Ausnahmekicker interessiert sein.

Der FC Arsenal soll ein Auge auf den Nationalspieler geworfen haben. Die Gunners sollen Wirtz bereits vor einigen Jahren, als dieser noch in der Jugend spielte, auf dem Zettel gehabt haben.

Neben Arsenal: Auch Bayern und Madrid wollen Wirtz verpflichten

Neben Arsenal gelten seit längerem auch der FC Bayern , Manchester City, Real Madrid und der FC Barcelona als Interessenten am offensiven Mittelfeldspieler. Bayern sehe in Wirtz den perfekten Partner für Jamal Musiala und wolle ihn im kommenden Sommer verpflichten.

Unklar ist jedoch, ob die genannten Klubs allesamt dazu bereit seien, die von Bayer Leverkusen aufgerufene Ablösesumme in Höhe von 150 Millionen Euro zu bezahlen. Wirtz ist noch bis 2027 an die Werkself gebunden.

Wirtz auch in der aktuellen Saison in Top-Form

Leverkusens Geschäftsführer Simon Rolfes hatte in einem Interview mit RTL/ntv und sport.de zuletzt betont, dass Wirtz bei seinem Klub aktuell „glücklich ist und mit Leidenschaft spielt“, merkte aber auch an: „Dass ihn irgendwann der Weg auch mal woanders hinführt, davon kann man ausgehen.“

In der abgelaufenen Spielzeit machte der 21-Jährige mit überragenden Leistungen auf sich aufmerksam. In insgesamt 49 Einsätzen kam er auf 18 Tore sowie 20 Assists.

Wirtz zeigt sich auch in der Anfangsphase der neuen Saison in Top-Form. In sieben Pflichtspielen hat er bisher sechs Treffer erzielt und einen weiteren vorbereitet.