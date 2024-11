Transfer-News: Bayern zieht wohl US-Youngster an Land

Der FC Bayern befindet sich auf Talente-Jagd und hat offenbar einen 18 Jahre alten US-Amerikaner an der Angel. Bajung Darboe soll bereits im Januar nach München wechseln - und ist dort kein Unbekannter.

Der FC Bayern hat offenbar seinen ersten Winter-Transfer eintüten können. Wie der MLS-Insider Tom Bogert via X berichtete, haben sich die Münchner die Dienste von Bajung Darboe gesichert. Dies sollen Quellen dem Portal GIVEMESPORT bestätigt haben.

Der 18 Jahre alte Linksaußen soll im Januar von Los Angeles FC zu Bayern München wechseln und eine Ablöse in Höhe von 1,5 Millionen Dollar (1,4 Millionen Euro) kosten. Auch Transfer-Insider Fabrizio Romano setzte einen Tweet dazu ab.

Darboe kommt in der laufenden Saison auf 14 Einsätze für die zweite Mannschaft in der MLS Next Pro, fungiert aber meist nur als Joker und hat noch keinen Scorer-Punkt erzielen können. Ein Pflichtspiel für die erste Mannschaft von Los Angeles FC hat er noch nicht bestreiten dürfen.