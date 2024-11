Transfer-News: Geld? Worum es Sané im Poker mit Bayern geht

SPORT1 20.11.2024 • 10:43 Uhr Leroy Sané äußert sich zu seiner sportlichen Zukunft. Der Starspieler des FC Bayern spricht dabei auch über Geld - und stellt klar, worauf es ihm ankommt.

Geht er? Bleibt er? Und wäre er auch zu finanziellen Abstrichen bereit? Leroy Sané hat ein Update zu seinem Vertragspoker mit dem FC Bayern gegeben. In einem Interview mit der Sport Bild erklärte der deutsche Nationalspieler: „Das Thema (Geld/ Anm. d. Red.) schwirrt gerade überhaupt nicht in meinem Kopf herum. Und es steht bei mir generell nicht an erster Stelle, wie viel ich verdiene. Ich habe mir darüber ehrlich gesagt noch keine Sekunde Gedanken gemacht.“

„Der Reiz für mich liegt in dem Verein, wo ich meine beste Leistung zeigen, mich entwickeln und Titel gewinnen kann. Das habe ich beim FC Bayern. Hier habe ich meine größte Herausforderung und Ziele“, ergänzte Sané, dessen Vertrag zum Saisonende ausläuft. „Ich fühle mich im Verein wie in der Kabine wohl. Für mich zählt, dass ich ein wichtiger Teil in den Planungen des FC Bayern bin und möchte diese Rolle bestätigen.“

„Sind in einem entspannten Austausch“

Die bisherige Kommunikation mit dem Klub zu seiner Zukunft beschrieb der 28-Jährige als angenehm: „Ich habe Vertrauen in mich, in die Situation und auch in meinen Verein. Wir sind da in einem transparenten und entspannten Austausch.“

Die Gespräche mit „Vinni (Trainer Vincent Kompany; Anm. d. Red.), Max Eberl (Sportvorstand, Anm. d. Red.) und Christoph Freund (Sportdirektor, Anm. d. Red.) sind sehr gut und vertrauensvoll. Daher sind meine Gedanken aktuell tatsächlich nur beim FC Bayern. Alles Weitere werden wir in den nächsten Wochen und Monaten sehen.“

Sané trat dabei auch immer wieder aufkommenden Wechselgerüchten entgegen - und verriet, einen Zeitplan sowieso nicht im Kopf zu haben: „Ich werde sicher nicht am 1. oder 2. Januar bei einem anderen Verein unterschreiben. Ich brauche keine schnelle Entscheidung. Ich will bis Winter maximal in Schwung kommen und mit dem FC Bayern so viele Siege wie möglich holen.“

Er wolle jetzt erst einmal „wieder regelmäßig auf dem Platz stehen, die Zeit auf dem Feld genießen. Wir spielen aktuell richtig gut, die Stimmung ist top. Auf diesen Zug will ich voll aufspringen und meinen Teil dazu beitragen.“

Sané fühlt sich wieder “bei 100 Prozent“

Nach langwierigen körperlichen Problemen und der Pause nach seiner Leisten-OP fühle er sich wieder „bei 100 Prozent“, sagte Sané: „Jetzt will ich möglichst schnell in den Flow kommen. Ich bin bereit und heiß auf den Jahresendspurt.“

Beim 1:1 im Nations-League-Spiel der DFB-Auswahl in Ungarn hatte Sané ab der 46. Minute sogar die Kapitänsbinde getragen. Ziel sei es, „bei der WM eine tragende Rolle zu spielen. Bei der EM war mir das aufgrund meiner Beschwerden nicht so möglich, wie ich mir das vorgenommen hatte. Das soll sich 2026 ändern.“

