Transfer-News: Neymar-Abgang? Berater wird deutlich

Nachdem zuletzt vermehrt Spekulationen zur Zukunft von Superstar Neymar aufgetreten waren, hat sich nun dessen Berater Pini Zahavi zu Wort gemeldet. Der Israeli will von einem nahenden Wechsel seines Mandanten nichts wissen.

Neymars aktueller Vertrag in Saudi-Arabien läuft im Sommer 2025 aus. Zuletzt wurde der 32-jährige Brasilianer unter anderem mit einer Rückkehr in seine Heimat in Verbindung gebracht. Von Palmeiras handelte sich der Offensivstar allerdings eine Absage ein - auch weil er aktuell wieder verletzt pausieren muss.