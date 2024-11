Wanner als Wirtz-Erbe zu Leverkusen? "Würde es Paul zutrauen"

Die Zukunft von Paul Wanner ist offen - in doppelter Hinsicht. Zum einen muss sich das junge Toptalent für eine Nationalmannschaft entscheiden, zum anderen sind womöglich auch die nächsten Schritte auf Vereinsebene nicht in Stein gemeißelt .

Zuletzt wurde der Youngster, der aktuell vom FC Bayern an den 1. FC Heidenheim ausgeliehen ist, mit einem möglichen Wechsel zu Bayer Leverkusen in Verbindung gebracht. Die Bild berichtete, dass die Werkself in Wanner einen potenziellen Nachfolger von Florian Wirtz sehe, sollte dieser den Klub verlassen.