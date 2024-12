Ehemaliger Hummels-Coach vor neuem Job

Premiere für Juric

Der Aufsteiger hatte sich zu Wochenbeginn im Anschluss an eine 0:5-Klatsche gegen Tottenham Hotspur von seinem bisherigen Trainer Russell Martin getrennt . Dem Schotten gelang in den bisherigen 16 Saisonspielen nur ein Sieg.

Juric wurde im November nach nicht einmal zwei Monaten bei der Roma entlassen. In acht Spielen in der Serie A holten die Giallorossi unter seiner Regie nur drei Siege und rutschten in der Tabelle immer tiefer in den Abstiegskampf. Vor allem der Anfang September noch unter Juric‘ Vorgänger Daniele De Rossi verpflichtete Hummels hatte unter dem kroatischen Coach einen schweren Stand.