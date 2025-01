Transfer-News: Junges Talent aus Frankreich soll Marmoush ersetzen

Moderatorin Anna Kraft verkündete bei RTL in der Matchday-Konferenz, dass nach Informationen des Senders eine Einigung bereits erzielt wurde und der Medizincheck des Franzosen in Kürze absolviert werden soll.

„Krösche ist immer vorbereitet“

Wahi soll in Frankfurt Marmoush ersetzen. Der Ägypter schloss sich Manchester City an und unterschrieb dort einen Vertrag bis 2029. Ganze 75 Millionen Euro plus fünf Millionen Euro an Bonuszahlungen soll Frankfurt mit dem Transfer einnehmen.