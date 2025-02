Barcelona oder Bayern? Bayer-Boss reagiert auf Wechselgerüchte um Tah

Tah ist noch unentschlossen

Fernando Carro, Vorsitzender der Geschäftsführung in Leverkusen, reagierte wie folgt: „Ich glaube ihm das. Ich glaube, dass er einige Chancen hat. Aber es sind auch nicht so viele Vereine, die für ihn infrage kommen.“

Tah habe in der Vergangenheit immer wieder Angebote gehabt, „aber da wollte er nicht hin. Er will schon zu Top-Top-Vereinen. Das sind nicht viele“, hob Carro hervor.

Zieht es Tah zum FC Barcelona?

Was die Barcelona-Gerüchte angeht, musste Carro erneut lachen. „Das lese ich. Aber so hat er mir das nicht bestätigt. Ich weiß, dass er schon gerne eine Erfahrung woanders machen würde. Das wissen wir ja alle. Aber er weiß auch, wenn er am Ende nicht das findet, was ihn überzeugt, dass er immer bei uns zuhause bleiben kann“, fuhr der Spanier fort.