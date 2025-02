Konkurrenz für Bayern? City steigt offenbar in Wirtz-Poker ein

Über 200 Millionen Euro investierte Manchester City in der Wintertransferphase in neue Spieler - für den Sommer planen die Citizens offenbar bereits die nächste Transfer-Offensive. Laut Informationen des Portals CaughtOffside , das sich auf Insiderquellen beruft, hat das englische Topteam nun zwei Stars von Bayer Leverkusen ins Visier genommen: Florian Wirtz und Jeremie Frimpong.

FC Bayern träumt von Wirtz-Verpflichtung

Während City wohl weiter an hochkarätigen Transfers bastelt, sieht sich der Scheichklub mit insgesamt 115 Verstößen gegen die Profit and Sustainability Rules (PSR) der Premier League konfrontiert. Ein Urteil in diesem Verfahren steht jedoch noch aus.