FC Bayern: So liegen die Karten im Sané-Poker

Der 29-Jährige fällt aktuell durch viel Einsatz und gute Defensivwerte auf. Zudem zieht er häufiger in die Mitte als die teaminterne Konkurrenz um Serge Gnabry und Kingsley Coman. Allerdings hapert es noch an der Chancenverwertung. Die umstrittene Szene im Spiel gegen Bochum, in der er den Arm des vierten Offiziellen wegschob , verärgerte einige Beobachter. Sané polarisiert.

Bayern will sparen

Aus Sicht der Bayern-Bosse soll auch der Nationalspieler den Sparzwang des Rekordmeisters zu spüren bekommen. Er muss um einen neuen Vertrag kämpfen – und der soll nach Willen des Vereins weniger gut dotiert sein als der aktuelle. Dem Vernehmen nach hat man sich an der Säbener Straße das Ziel gesetzt, Sané in Zukunft „nur“ noch 13 Millionen Euro pro Jahr zu bezahlen. Aktuell wird sein Gehalt auf fast 20 Millionen geschätzt. Das wäre ein Minus von satten 35 Prozent für den Spieler und ein deutliches Zeichen.

Wie so oft gilt auch bei Sané: Gehälter sind im Grunde Wetten, die die Klubs eingehen. Sie stellen sich die Frage: Kann der Spieler in Zukunft das Geld rechtfertigen? Für den Nationalspieler ist die Lage verzwickt, schließlich macht der auslaufende Vertrag vor allem ihm Druck.

Sané opferte sich auf

Sané hat Optionen

Ein weiteres Plus auf Sanés Seite: Seine sportliche Zukunft dürfte gesichert sein. Sollten sich die Bayern gegen eine Verlängerung entscheiden, stünden sicherlich einige Abnehmer bereit. Gerade in England schielt man auf ihn. Ein Profi seiner Qualität ist selten ablösefrei zu bekommen. Umgekehrt würde er auch in England nicht so gut bezahlt werden wie in München und ein wenig aus dem Fokus der deutschen Öffentlichkeit geraten.