Transfer-News: Gescheiterter United-Star in die Bundesliga?

Die Verantwortlichen von Bayer Leverkusen spielen offenbar mit dem Gedanken, Antony zu verpflichten. Wie der kicker berichtet, werde dessen Name zumindest intern diskutiert. Denn die Rheinländer suchen bereits Ersatz für Florian Wirtz, der aller Voraussicht nach zum FC Liverpool wechseln wird.

Antony ist derzeit von Manchester United an Real Betis Sevilla ausgeliehen und erlebt in Spanien eine persönliche Wiederauferstehung, nachdem er in England schon als gescheitert galt. Die Andalusier wollen den 25-Jährigen zwar halten. Ob das finanziell umsetzbar ist, ist jedoch unklar. Für Leverkusen könnte wiederum der neue Trainer sprechen: Erik ten Hag.