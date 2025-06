Das Besondere am Moukoko-Abgang

Um seiner Karriere in Dänemark neuen Schwung zu verleihen, verzichtet der 20-Jährige auf viel Gehalt, das ihm in Dortmund noch zugestanden hätte, wenn er geblieben wäre.

Moukoko nimmt große Gehaltseinbußen in Kauf

Bei Erfüllung aller Boni würde Moukoko also in etwa genauso viel in fünf Saisons verdienen wie in einem Jahr beim BVB. Dem jungen Stürmer scheint das Finanzielle inzwischen nicht mehr allzu wichtig zu sein. Priorität hat die Rettung seiner Karriere.