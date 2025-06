Der vergessene BVB-Star

Borussia Dortmund gibt bereits ordentlich Gas auf dem Transfermarkt. Wichtiger als neue Spieler zu verpflichten, ist, sich von Altlasten zu befreien. Doch gerade für einen BVB-Star ist aktuell keine Lösung in Sicht.

Der BVB befreit sich von Altlasten! Youssoufa Moukoko ist bereits weg (FC Kopenhagen), das zweite Sorgenkind soll folgen. Borussia Dortmund arbeitet aktuell mit Hochdruck an einem Transfer von Sébastien Haller.

Krebserkrankung wirft BVB-Star Haller zurück

Die Zeit Hallers beim BVB ist alles andere als eine sportliche Erfolgsgeschichte. Und doch ist sie hochemotional. Der Stürmer wechselte 2022 von Ajax Amsterdam zu den Dortmundern – für eine stolze, aber damals nachvollziehbare Summe in Höhe von rund 30 Millionen Euro.

Kurze Zeit später erkrankte der Angreifer an Hodenkrebs und fiel lange Zeit aus. Doch der 31-Jährige kämpfte sich zurück, besiegte die Krankheit und schoss den BVB mit fünf Treffern an den letzten vier Spieltagen fast zur Meisterschaft (2023) – ein mickriges Tor fehlte.

Haller schreibt Fußballmärchen: „Der gefeierte Held“

Doch von seiner Topform war er weiterhin weit entfernt. Deshalb verpflichteten die Bosse Niclas Füllkrug, der Haller völlig in Vergessenheit geraten ließ.

Haller müsste auf viel Gehalt verzichten

Intensiv arbeiten die BVB-Bosse an seinem Abgang. Vor allem wegen seines horrenden Gehalts (rund zehn Millionen Euro pro Jahr) wollen die Dortmunder ihn unbedingt von der Gehaltsliste streichen.

Sein Vertrag läuft noch bis Sommer 2026. Doch es wird nicht leicht werden, sich von dieser Altlast zu befreien. Denn kein anderer Verein dürfte Haller annähernd so viel Gehalt bieten.

Und sportlich ist er eben auch nicht mehr der Haller von vor einigen Jahren. Der Ivorer müsste also auf viel Geld verzichten. Ob er das auf der Zielgeraden seiner Karriere in Kauf nehmen wird? Unwahrscheinlich.

Utrecht zeigt Interesse - Wechsel aber unwahrscheinlich

Es geht nur noch darum, seine Gehaltskosten einzusparen. Der FC Utrecht würde ihn zwar gerne weiter beschäftigen, doch eine Einigung ist so gut wie ausgeschlossen. Die Vorstellungen der beiden Seiten liegen zu weit auseinander.

Es gebe noch keine Neuigkeiten, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl zur Situation um Haller im Interview mit der Süddeutschen Zeitung : „Wir sind auch in Gesprächen und versuchen, eine gute Lösung für alle zu erreichen.“

Am Ende dürfte es so oder so ein deftiges Minusgeschäft für die Dortmunder werden. Der BVB kämpft um jeden Euro und versucht mit aller Macht, Haller anderen Vereinen schmackhaft zu machen und umgekehrt.