Pressestimmen: "Liverpool wird Wirtz schweben sehen"

Das Warten hat ein Ende: Florian Wirtz schließt sich dem FC Liverpool an . Das gab der Verein am Freitagabend offiziell bekannt.

„ Liverpool wird Wirtz schweben sehen", schreibt die Daily Mail und spielt darauf an, dass „Überflieger Wirtz“ seinen Erfolgslauf bei den Reds fortzusetzen imstande ist.

Der Transfer des 22-Jährigen wird von den Medien derweil als Niederlage für den FC Bayern gewertet. So berichtet The Guardian von einer „unangenehmen Überraschung“.

England

The Guardian: „Florian Wirtz scheint wie geschaffen für ein wichtiges Puzzleteil beim FC Liverpool. Wenn die Charme-Offensive des FC Bayern München erst richtig losgeht, sind nur wenige Spieler dagegen immun. Als nach der Meisterfeier des Rekordmeisters auf dem Marienplatz und dem Abgang von Xabi Alonso von Bayer Leverkusen monatelange öffentliche Schmeicheleien und Interessensbekundungen an Florian Wirtz anhielten, hatte der gesamte deutsche Fußball das Gefühl, zu wissen, woher der Wind weht.

Daher ist es für die Münchner eine unangenehme Überraschung, dass das rote Trikot, das Wirtz vor der Kamera hochhält, nicht ihnen gehört, sondern Liverpool, das ihn für einen Rekordvertrag von 116 Millionen Pfund verpflichtet hat. Täuschen Sie sich nicht: Dies ist ein echter Coup für den Premier-League-Meister. Wie es dazu kam, dass Wirtz sich für eine Zukunft im Nordwesten Englands und nicht in Süddeutschland entschied, sagt uns viel über die Persönlichkeit und den Spieler aus.“

„Klopp brachte Wirtz auf den Radar von Liverpool“

The Sun: „Florian Wirtz ist offiziell ein Liverpool-Spieler - und will an der Anfield Road ‚alles gewinnen‘. Liverpools Verbindung zu Deutschland - vor allem aufgrund des Erfolgs von Jürgen Klopp - hat sich als entscheidend erwiesen, um den Deal ins Ziel zu bringen.