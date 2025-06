Reaktionen auf Wirtz-Transfer zum FC Liverpool: "Er war mein erster Freund"

Tobias Wiltschek 21.06.2025 • 13:45 Uhr Nach seinem feststehenden Wechsel zum FC Liverpool wird Florian Wirtz von allen Seiten mit Lob überhäuft. SPORT1 stellt die Reaktionen von Experten und Wegbegleitern zusammen.

Am Freitagabend wurde es offiziell: Mit erst 22 Jahren verlässt Florian Wirtz Bayer Leverkusen und schließt sich dem FC Liverpool an.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die Reaktionen von Experten und Wegbegleitern ließen nicht lange auf sich warten. Der allgemeine Tenor: Mit Wirtz haben sich die Reds einen Spieler geangelt, der außergewöhnliche Fähigkeiten hat und ein Superstar werden kann.

Allerdings schwingt auch ein wenig Überraschung über den frühen Zeitpunkt des Wechsels mit.

SPORT1 stellt Reaktionen zum Wirtz-Deal von der Homepage des LFC und DAZN zusammen.

{ "placeholderType": "MREC" }

Michael Ballack (Ex-Profi):

„Dass er irgendwann den Weg in die beste Liga macht, hätte man vermuten können. Dass es jetzt in diesem jungen Alter passiert und er den Schritt Bayern München ausgelassen hat, überrascht vielleicht ein bisschen. Ein Mann seiner Klasse konnte es sich raussuchen. Er bringt alles mit. Die Liga fordert ihn, dass er sich physisch noch mal weiterentwickelt. Diese Herausforderung findet er nicht nur im Klub, sondern auch in der Liga.“

Xabi Alonso (Wirtz‘ Trainer bei Bayer Leverkusen von 2022 bis 2025):

„Flo ist einer der besten Spieler der Welt - er ist Weltklasse. Warum ist Lionel Messi so gut? Weil er weiß, wie und wann er einfache Pässe spielen muss. Messi sagt: ‚Du bist in einer besseren Position? Hier, da hast du den Ball.‘ Es geht nicht immer um den genialsten Spielzug, sondern um den besten und klügsten. Florian kann das. Deshalb ist er so gut.“

Gerardo Seoane (Wirtz‘ Trainer bei Bayer Leverkusen zwischen 2021 und 2022):

„Was ihn auszeichnet, ist, dass er im letzten Drittel einen sehr, sehr klaren Kopf hat. Er hat Nerven wie Drahtseile und behält den Überblick über das Geschehen, was ihm die Qualität gibt, die richtige Entscheidung zu treffen.“

Hans-Joachim Wirtz (Vater und Berater):

„Es war immer unser Wunsch, dass Florian Spaß am Fußballspielen hat. Das sollte auch weiterhin an erster Stelle stehen, auch wenn man jetzt in seiner Karriere ein paar andere Dinge beachten muss. Aber im Grunde genommen sind die ganzen Zahlen uninteressant. Er soll Spaß haben und gut Fußball spielen, und das werden wir als Familie natürlich auch genießen.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Martin Heck (Wirtz‘ Trainer bei der U17 des 1. FC Köln):

„Mit 15 Jahren hat er schon so gespielt, als wäre er ein Bundesliga-Profi. Es waren nicht nur seine Fähigkeiten und seine Technik, sondern das Spiel, das er im Kopf spielte. Er hat Fußball wie Schach gespielt und Dinge getan, die man normalerweise bei Jugendspielern nicht sieht. Er hat darüber nachgedacht, was in der zweiten oder dritten Phase kommt, nachdem er den Ball abgegeben hat. Das war erstaunlich. Das Besondere an ihm ist, dass er den größten Ehrgeiz hat, den ich je im Fußball bei einem Spieler gesehen habe, ob jung oder alt. Sein Wille, zu gewinnen. Er kann es nicht ertragen, zu verlieren, und das ist etwas, was er von Anfang an hatte.“

Jeremie Frimpong (wechselt gemeinsam mit Wirtz von Leverkusen nach Liverpool):

„Er ist ein großartiger Mensch. Er war der Erste, der sich um mich gekümmert hat, als ich zum Verein kam. Er war mein erster Freund. Flo fragte mich über Celtic aus (Frimpongs ehemaliger Klub, Anm. d. Red.) und lud mich zu sich nach Hause ein, wir gingen zum Essen aus. Er hat alles getan, damit ich mich wie zu Hause fühle.“

Andy Robertson (Spieler des FC Liverpool):

„Er war hervorragend gegen uns (Deutschland gegen Schottland bei der Euro 2024; Anm. d. Red.), daran kann ich mich erinnern. Das Spiel war natürlich extrem schwer für uns, aber er war hervorragend. Er hat uns im Halbraum Probleme bereitet, ist nach hinten gelaufen, er kann das Spiel variieren. Ich habe nicht allzu viel von ihm gesehen, aber ich habe gegen ihn gespielt, und das reicht mir, um zu erkennen, dass er ein Topspieler sein wird.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Hansi Flick (ehemaliger Bundestrainer):

„Bei Wirtz geht es um den letzten Pass. Er hat einen tollen Tempowechsel, er ist es gewohnt, körperlich attackiert zu werden. Die Art und Weise, wie Liverpool sein Mittelfeld umgebaut hat, schafft vielleicht zusätzlichen Raum für ihn.“

Philipp Lahm (Ex-Profi):

„Wirtz will nicht nur im Angriffsspiel mitmischen, er will der entscheidende Teil davon sein. Er ist geradlinig und klar im Kopf. Er wartet ab, wählt seine Momente aus und kann das Tempo eines Spiels mit einer Ballberührung oder einem Pass verändern. Deshalb scheint er ideal für Liverpool zu sein. Das Spielsystem dort hat Tempo, vertikale Ausrichtung und eine klare Rollenverteilung innerhalb der Mannschaft, die ihm sehr gut liegen dürfte.“

Steven Gerrard (Liverpool-Legende):