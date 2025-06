Transfer-News: Neues Gerücht um ter Stegen

Marc-André ter Stegen scheint beim FC Barcelona in der Sackgasse zu stecken. Doch an potenziellen Abnehmern mangelt es dem deutschen Nationalkeeper offenbar nicht.

Die Zukunft von Marc-André ter Stegen ist nach wie vor ungewiss – unter Umständen könnte diese allerdings in der Ligue 1 liegen. Wie die französische Sportzeitung L’Équipe berichtet, ist die AS Monaco sehr an dem deutschen Nationaltorhüter interessiert.