Marc-André ter Stegen: Ist ein unrühmliches Ende unvermeidbar?

Dazu gehört zum Beispiel, wenn weit mehr „über“ als „mit“ einem verdienten Spieler gesprochen wird, dessen sportliche Zukunft unsicher ist. Wenn das ungute Gefühl entsteht, verscheucht zu werden. Das ist im Endeffekt überall so. Natürlich auch in Spanien.

Wie sich das anfühlt, erlebt gerade Marc-André ter Stegen am eigenen Leib. Noch vor exakt einem Jahr schien eine solche Situation für ihn undenkbar. Am Ende einer Spielzeit zum Vergessen hat sich das Bild, das der deutsche Nationalkeeper beim FC Barcelona vorfindet, allerdings um nicht weniger als 180 Grad gewendet.

Eine einst erfolgreiche Beziehung

So bleiben Fragen: Was ist passiert? Wie geht es weiter? Und was hat all das für Folgen? Nicht leicht, in dieser schwierigen Lage den Überblick zu behalten. Denn feststeht zweifellos: Die Beziehung von ter Stegen und dem FC Barcelona war sehr erfolgreich.