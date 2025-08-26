Borussia Dortmund verkündet Transfer: "Er kann den Unterschied machen"

Johannes Behm 26.08.2025 • 14:04 Uhr Borussia Dortmund hat den Transfer von Carney Chukwuemeka eingetütet. Der Leihspieler der vergangenen Saison wechselt fest zum BVB.

Carney Chukwuemeka wechselt zu Borussia Dortmund. Das verkündete der Klub am Dienstagmittag. Der Engländer kommt vom FC Chelsea und unterschreibt einen langfristigen Vertrag bis 2030.

{ "placeholderType": "MREC" }

Bereits in der vergangenen Saison war der zentrale Mittelfeldspieler per Leihe für die Schwarz-Gelben aufgelaufen. Nun schließt er sich dem Team von Trainer Niko Kovac fest an. Der Angreifer wird - wie während seiner Leihe - die Nummer 17 tragen.

Kehl: „Er kann den Unterschied machen“

„Es war uns wichtig, im offensiven Mittelfeld noch einmal an Qualität und Kreativität zuzulegen. Wir freuen uns, dass wir ein so großes Talent wie Carney langfristig an uns binden konnten und nun gemeinsam an seiner Entwicklung arbeiten dürfen“, sagt Geschäftsführer Lars Ricken in der Vereinsmitteilung.

Sportdirektor Sebastian Kehl meint: „Carney besitzt riesiges Potenzial, das er bei uns in der Rückrunde schon gezeigt hat. Er kann den Unterschied machen, indem er in engen Räumen immer wieder Lösungen findet, und verleiht uns im Mittelfeld ein zusätzliches fußballerisches Element, das uns sehr gut tut.“

{ "placeholderType": "MREC" }

Chukwuemeka glücklich über Wechsel

Chukwuemeka selbst wird wie folgt zitiert: „Es fühlt sich richtig gut an, jetzt fester Bestandteil des BVB zu sein. Ich habe diesen Klub, den Trainer, meine Teamkollegen und die Fans in den vergangenen Monaten kennengelernt und bin einfach nur froh, dass Borussia Dortmund jetzt meine neue fußballerische Heimat ist. Ich werde alles dafür geben, damit wir als Mannschaft unsere Ziele erreichen.“

Laut Transferexperte Fabrizio Romano kostet der 21-Jährige die Dortmunder 20 Millionen Pfund Ablöse (circa 23 Millionen Euro).