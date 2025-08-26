Chelsea-Star zum FC Bayern? Freund reagiert

Tobias Wiltschek 26.08.2025 • 11:50 Uhr Zuletzt hatten sich die Anzeichen verdichtet, dass der FC Bayern auf dem Transfermarkt noch einmal aktiv wird. Nun nimmt Christoph Freund dazu Stellung.

Auch wenn die Zeit immer knapper wird, könnte der FC Bayern auf dem Transfermarkt noch einmal zuschlagen.

„Ich dementiere gar nichts“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund bei der Pressekonferenz vor dem Pokalspiel bei Wehen Wiesbaden (Mi. ab 20.45 Uhr im LIVETICKER) zu Spekulationen um einen möglichen Transfer von Nicolas Jackson vom FC Chelsea. „Das Transferfenster hat noch bis Montag offen. Da kann noch was passieren.“

Das sagte Eberl zum Thema Jackson

Allerdings dementierte Sportvorstand Max Eberl schon zweimal den Kontakt zu Jackson, zunächst nach dem Testspiel gegen Tottenham, zuletzt nach dem spektakulären Bundesliga-Auftakt gegen RB Leipzig (6:0).

Die Bild hatte berichtet, dass sich die Münchner mit dem Stürmer der Blues über einen Wechsel einig seien. Demnach würde der deutsche Rekordmeister den 24-jährigen Senegalesen für die kommende Saison per Leihe verpflichten.

FC Bayern: Kauf von Jackson ausgeschlossen

Ein Kauf ist angesichts der Vorgaben des Aufsichtsrates in diesem Transferfenster ausgeschlossen.

Jackson steht bei Chelsea noch bis 2033 unter Vertrag, spielt bislang in dieser Saison aber keine Rolle.

In den vergangenen zwei Jahren absolvierte er 81 Pflichtspiele und erzielte dabei 30 Tore.

Das sagt Bayern zur Zukunft von Kim

Bei Minjae Kim stehen die Zeichen derzeit auf Verbleib beim FC Bayern. „Man kann im Fußball nie etwas ausschließen. Aber es ist nicht der Plan“, sagte Freund auf die Frage, ob der Südkoreaner noch im Laufe dieses Transferfensters abgegeben wird.

