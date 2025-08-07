FC Bayern: "Wir werden dafür explizit keinen Ersatz verpflichten"

Julius Schamburg 07.08.2025 • 19:04 Uhr Max Eberl spricht über die Transferziele des FC Bayern. Mit dem Kader ist man zwar zufrieden, fertig sind die Münchner aber noch nicht.

Wird der FC Bayern nochmal auf dem Transfermarkt aktiv? Sportvorstand Max Eberl hat zumindest angekündigt, dass noch „ein paar Aufgaben erfüllt werden müssen“, die der Verein vorgegeben hat.

„Bis jetzt sind wir sehr, sehr happy. Mit Jonathan Tah und Tom Bischof haben wir bereits zwei Neuzugänge bei der Klub-WM dabeigehabt - dann Luis Díaz noch dazubekommen“, sagte Eberl bei Magentasport vor dem Testspiel gegen Tottenham (Jetzt im Liveticker) in Bezug auf den Kader des deutschen Rekordmeisters.

Bayern-Boss Eberl gibt Update zu Woltemade

Problematisch seien allerdings die Verletzungssorgen bei den Münchnern. „Wir haben keine einfache Phase wegen den drei Langzeitverletzten mit Hiroki Ito (Mittelfußfraktur, Anm. d. Red.), Alphonso Davies (Kreuzbandriss, Anm. d. Red.) und Jamal Musiala (Wadenbeinbruch, Anm. d. Red.). Das macht es natürlich nicht leicht, weil sie zum Anfang der Saison nicht da sein werden", fuhr Eberl fort. Das Trio soll im Laufe der Saison dazustoßen.

Der Bayern-Boss machte aber auch deutlich: „Wir werden dafür keinen Ersatz explizit verpflichten. Bis jetzt sind wir sehr, sehr glücklich und hoffen, dass alle gesund bleiben.“

