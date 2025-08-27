Fußballtransfers: Bayer Leverkusen vor nächstem Transfer-Coup?

Jeremias Hunold 27.08.2025 • 20:26 Uhr Bayer 04 Leverkusen arbeitet am nächsten großen Transfer. Ein Argentinier könnte schon bald im Mittelfeld für Stabilität sorgen.

Bayer 04 Leverkusen steht nach Lucas Vázquez wohl kurz vor dem nächsten Transfercoup. Laut Sky gibt es bereits eine mündliche Einigung mit Al-Qadsiah FC über einen Transfer des Argentiniers Ezequiel Fernández, der sich im defensiven Mittelfeld am wohlsten fühlt und die Lücke im Zentrum schließen soll.

Fernández soll einen langfristigen Vertrag erhalten. Die Ablösesumme soll sich auf rund 30 Millionen Euro inklusive Bonuszahlungen belaufen, zudem ist offenbar eine Weiterverkaufsklausel von zehn Prozent in dem Deal verankert. Der 23-Jährige soll schon bald in Leverkusen für die medizinischen Untersuchungen erwartet werden.

Fernández als Xhaka - Ersatz ?

Nach den zahlreichen Abgängen im Sommer hatte sich Trainer Erik ten Hag weitere Verstärkungen gewünscht. Besonders der Verlust von Leistungsträger Granit Xhaka wog schwer. Mit Fernández bekommt Leverkusen wohl den ersehnten Ersatz.