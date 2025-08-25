Fußballtransfers: Droht Leverkusen der Verlust eines weiteren Leistungsträgers?

SPORT1 25.08.2025 • 11:43 Uhr Bayer Leverkusen droht der nächste schmerzhafte Abgang: Auch Piero Hincapie steht wohl vor einem Wechsel. Der Auftritt des Innenverteidigers nach der Pleite gegen Hoffenheim heizt die Gerüchte zusätzlich an.

Bayer Leverkusen könnte nach Florian Wirtz, Jeremie Frimpong und Granit Xhaka den nächsten Leistungsträger verlieren.

Wie Sky berichtet, hat sich Piero Hincapie für einen Wechsel entschieden. Die Anzeichen für einen Abschied verdichteten sich am Samstag bei der 1:2-Auftaktniederlage in der Bundesliga gegen Hoffenheim umso mehr. Hincapie kämpfte nach dem Abpfiff mit den Tränen – ein klares Indiz für ein mögliches letztes Spiel im Bayer-Trikot.

Rolfes schweigt zu Hincapie

Simon Rolfes sorgte zusätzlich für Aufsehen. Im Sky-Interview vor der Partie zählte der Geschäftsführer von Bayer 04 mehrere wichtige Leistungsträger auf, die trotz des Umbruchs geblieben sind – Hincapie erwähnte er jedoch nicht. Ob Zufall oder bewusst, bleibt offen.

Klar ist: Der 23-Jährige besitzt eine Ausstiegsklausel zwischen 60 und 65 Millionen Euro. Bis zum 1. September ist ein Wechsel möglich, bis dahin ist das Transferfenster geöffnet. Leverkusen würde den Verteidiger trotz aller Gerüchte am liebsten weiter im Kader sehen.

Interesse aus England

Seit Wochen ranken sich Spekulationen um Hincapies Zukunft. Vor allem Premier-League-Klubs wie Tottenham Hotspur, der FC Arsenal und Chelsea werden mit ihm in Verbindung gebracht.