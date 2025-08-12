Schlechte Nachrichten für den BVB

Raphael Weber , Niclas Löwendorf 12.08.2025 • 12:28 Uhr Eigentlich soll Borussia Dortmund mit Fábio Silva schon sehr weit sein - ein neuer Bericht zu RB Leipzig beinhaltet aber keine guten Nachrichten für den BVB.

Schnappt RB Leipzig dem BVB doch noch Wunschstürmer Fábio Silva weg? Der 23-Jährige soll sich jetzt mit dem Red-Bull-Klub schon mündlich geeinigt haben. Das berichtet Sky.

SPORT1 kann bestätigen, dass die Leipziger den Angreifer der Wolverhampton Wanderers schon sehr lange auf der Liste haben und die Gespräche schon zu Beginn der Transferperiode aufgenommen haben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Fábio Silva zu RB Leipzig statt zum BVB?

Silva lag nach Medienberichten auch von Borussia Dortmund schon ein unterschriftsreifer Fünfjahresvertrag vor. Einen Wechsel nach Dortmund könne er sich gut vorstellen, wurde erst vergangene Woche vermeldet.

Dazu passt, dass die Dortmunder nach SPORT1-Informationen weiterhin an einer Abgabe von Großverdiener Sébastien Haller arbeiten. Die Bemühungen um Silva als direkten Ersatz sprechen klar dafür.

Nun könnte der Portugiese tatsächlich in die Bundesliga kommen, aber eben nach Leipzig. Allerdings ist dafür noch eine nicht unerhebliche Hürde zu nehmen: die Verhandlungen mit den Wolves.