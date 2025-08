Fußballtransfers: Opfert Barca auch den "nächsten Kimmich"?

Die angespannte finanzielle Lage beim FC Barcelona sorgt bei der Registrierung von neuen Spielern immer wieder für Probleme. Nun soll aus diesem Grund die Zukunft von Youngster Marc Casadó am seidenen Faden hängen - obwohl er in der vergangenen Spielzeit eine der großen Entdeckungen im Team von Trainer Hansi Flick war.

Bei Barca auf dem Abstellgleis?

Hier soll nach Informationen der spanischen Zeitung AS Casadó ins Spiel kommen. Demnach soll Flick auf der Doppelsechs Frenkie de Jong, Gavi und Rückkehrer Marc Bernal bevorzugen, wodurch Casadó auf dieser Position sowieso erst einmal nur Nummer vier wäre.

Zudem wird sein Marktwert auf 30 Millionen Euro geschätzt - und Sportdirektor Deco hofft wohl, eine satte Ablöse für den 21-Jährigen zu kassieren. Schließlich überzeugte er in der vergangenen Spielzeit und war eigentlich aus Barcas Startelf nicht mehr wegzudenken, bis er von einer Verletzung ausgebremst wurde.

Aufgrund seiner Leistungen sowie seines Spielstils wurde er gar mit Joshua Kimmich vom FC Bayern verglichen . Randnotiz: Lose wurde Casadó übrigens in der Vergangenheit schon mit den Münchnern in Verbindung gebracht.

Casado will in Barcelona bleiben

Für Barca gibt es aber ein Problem: Casadó hat momentan wohl kein Interesse daran, den Verein zu verlassen. Wie der Mittelfeldspieler bereits mehrfach deutlich gemacht haben soll, möchte er trotz der Widrigkeiten und in dem Wissen, dass ihm keine Spielzeit garantiert ist, bei Barcelona erfolgreich sein.

In der Vergangenheit schwärmte Flick nicht selten von seinem Schützling. „Er ist unglaublich. Er ist unfassbar gut in der Verteidigung, auch mit dem Ball am Fuß. Das ist La Masia (die berühmte Talentschmiede des FC Barcelona; Anm. d. Red.). Ich bin sehr glücklich“, adelte Flick seinen Youngster beispielsweise nach dem Champions-League-Erfolg gegen die Münchner (4:1).