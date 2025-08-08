Schlägt Chelsea in Manchester zu?

SPORT1 08.08.2025 • 15:00 Uhr Alejandro Garnacho ist einer von mehreren Verkaufskandidaten bei Manchester United. Nun scheint sich bei dem Argentinier etwas zu bewegen.

Seit Wochen wird Alejandro Garnacho mit einem Abschied von Manchester United in Verbindung gebracht. Nun scheint die Sache konkreter zu werden. Denn laut BBC haben die Red Devils die Ablöseforderung für den aussortierten Argentinier auf umgerechnet 57 Millionen Euro gesenkt.

Als heißester Anwärter auf die Verpflichtung des 21-Jährigen gilt der FC Chelsea. Laut Transferexperte Fabrizio Romano hat Garnacho einem Wechsel an die Stamford Bridge bereits zugestimmt und grünes Licht für Verhandlungen mit den Blues gegeben. Ob der Deal über die Bühne geht, soll vor allem an der geforderten Ablösesumme hängen.

Garnacho hat keine Zukunft bei United

Garnacho spielt seit drei Jahren bei den Profis von United und kommt seither auf 144 Einsätze, in denen er 26 Treffer und 22 Vorlagen beisteuerte. In Manchester steht der Offensivspieler noch bis 2028 unter Vertrag. Allerdings hat ihn Trainer Ruben Amorim vor versammelter Mannschaft dazu aufgefordert, sich im Sommer einen neuen Verein zu suchen.

Bereits im Januar waren die SSC Napoli und Chelsea an Garnacho interessiert. Ein Transfer kam damals aber noch nicht zustande - was sich nun ändern könnte. Wie The Athletic berichtet, hat Chelsea seine Bemühungen um dessen Dienste intensiviert.

