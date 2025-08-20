Toni Kroos: "Den hätte ich als Bayern geholt"

Johannes Behm 20.08.2025 • 20:49 Uhr Toni Kroos kritisiert Enzo Millot für seinen Wechsel nach Saudi-Arabien. Dazu hätte es allerdings nicht kommen müssen, findet er: An der Stelle des FC Bayern hätte Kroos den Ex-Stuttgarter verpflichtet.

Mit seinem Wechsel nach Saudi-Arabien im Alter von lediglich 23 Jahren sorgte der ehemalige Stuttgarter Enzo Millot zuletzt für Unverständnis. Toni Kroos bezeichnete den Schritt des Franzosen als „eine überschaubare Entscheidung“, kritisierte allerdings auch den FC Bayern München dafür, keinen Transfer von Millot forciert zu haben.

„Ich weiß natürlich nicht, ob das stimmt, aber ich habe gelesen, dass Bayern ihn nicht wollte - also den hätte ich als Bayern geholt“, betonte der ehemalige deutsche Nationalspieler (114 Einsätze) im Podcast Einfach mal Luppen. „Millot ist wirklich ein sehr, sehr guter Spieler“, stellte der 35-Jährige klar.

Laut Bild wurde Millot den Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters sogar angeboten, Bayern sei allerdings nicht interessiert gewesen. Den Vorwurf an den FCB konnte auch Bruder Felix Kroos nachvollziehen. „Ich finde ihn auch sehr gut“, sagte er über den Franzosen: „Der ist 23 Jahre alt, da ist auch noch Potenzial.“

Millot? „Macht sich jetzt die Taschen voll“

„Er ist auch ein feiner Spieler, Linksfuß, ein Top-Spieler: Schauen wir mal, wie lange noch“, führte Toni Kroos aus: „Der macht sich jetzt zwei Jahre die Taschen voll und dann guckt er, wofür es noch reicht.“

„Das hat mir ein bisschen wehgetan“, sagte der sechsmalige Champions-League-Sieger über Millots Wechsel in die Wüste. „Meine Meinung hat sich da nicht geändert.“ Bereits in der Vergangenheit hatte der Weltmeister von 2014 Kritik geäußert, als junge Spieler nach Saudi-Arabien gewechselt waren.

Bayerns Kader auf Kante genäht

Millot war kürzlich für 30 Millionen Euro Ablöse vom VfB Stuttgart zu Al-Ahli in die Saudi Pro-League gegangen, wo er ein Vielfaches im Vergleich zu seinem Gehalt beim VfB verdienen soll. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)