Transfernews: FC-Bayern-Flirt fordert wohl Leihe

Vincent Wuttke 29.08.2025 • 17:27 Uhr Kobbie Mainoo wird mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht. Nun soll er eine Leihe fordern.

Hat der FC Bayern bei einem Star von Manchester United gute Karten? Kobbie Mainoo wurde von dem für gewöhnlich gut informierten englischen Portal The Athletic bereits vor einigen Tagen mit den Münchnern in Verbindung gebracht. Nun hat der Spieler wohl eine Leihe gefordert.

Laut einem neuen Bericht von The Athletic hat der 20-Jährige den Bossen in einem Meeting am Donnerstag klargemacht, in dieser Saison bei einem anderen Klub Erfahrungen sammeln zu wollen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Mainoo fordert wohl Leihe

Bei den Red Devils sehe er demnach keine Möglichkeit, seine Fußballkarriere voranzutreiben. Der zentrale Mittelfeldspieler stammt aus der Jugend des strauchelnden Giganten und hat bereits zehn Länderspiele absolviert.

Mainoo hat einen Marktwert von 50 Millionen Euro und gilt als großes Talent. Doch Trainer Rúben Amorim setzte bisher kaum auf ihn.

In der Liga hat der Engländer noch keine Minute Spielzeit bekommen. Bei der Blamage gegen Grimsby im League Cup stand Mainoo aber in der Startelf.

FC Bayern strebt Leihe an

Eine Leihe würde dem FC Bayern gelegen kommen. Immerhin kündigte Ehrenpräsident Uli Hoeneß zuletzt in der SZ an: „Ich würde sehr dafür plädieren, den Kader noch aufzufüllen mit einem Leihspieler, der bis zum 30. Juni 2026 unter Vertrag genommen wird."

Ist bei Mainoo also nun dieses Szenario möglich? Bayern-Sportdirektor Christoph Freund machte den Fans auf der Pressekonferenz am Freitag in Sachen Transfers Mut.

Er verkündete. „Es gibt nicht wirklich einen neuen Stand. Das Fenster ist noch vier Tagen offen. Hoffentlich passiert was. Ich bin grundsätzlich ein positiver Mensch und auch da positiv, dass etwas passieren könnte. Wir führen aktuell Gespräche, aber es gibt nichts Neues zu verkünden.“

