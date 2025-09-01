Newsticker
Transfermarkt

FC Bayern: Nach Jackson-Poker – rückt Ex-Frankfurter jetzt in den Fokus?

Ist er die Bayern-Lösung?

Der FC Bayern ist nach dem wohl geplatzten Jackson-Transfer auf der Suche nach einer Alternative. Nun rückt mit Randal Kolo Muani ein alter Bekannter zurück in den Fokus. Doch auch hier gibt es entscheidende Hürden.
Nach der Transfer-Absage des FC Chelsea bezüglich einer Leihe von Nicolas Jackson gibt es neue Hoffnung für den FC Bayern - allerdings unter einer Bedingung.
Jannis Blank
Der FC Bayern hat auf der Suche nach einem Plan B für Nicolas Jackson offenbar Ex-Frankfurter Randal Kolo Muani ins Auge gefasst. Laut Sky beschäftigen sich die Münchner erneut mit dem Angreifer von Paris Saint-Germain, nachdem der geplatzte Wechsel von Jackson wohl vom Tisch ist.

Bereits bevor Jackson in den Fokus gerückt war, galt Kolo Muani als Option beim Rekordmeister. Allerdings hatte sich der Transfer damals bereits an den Modalitäten zerschlagen. PSG war zwar zu einer Leihe bereit, knüpfte diese jedoch an eine Kaufpflicht – eine Bedingung, die der FC Bayern nicht akzeptieren wollte.

Hintergrund: Der geplatzte Jackson-Deal

Ursprünglich war Nicolas Jackson bereits nach München gereist, um den Medizincheck zu absolvieren. Kurz vor dem Topspiel am Samstagabend wurde jedoch bekannt, dass Chelsea seine Freigabe zurückziehen wollte. Grund dafür war eine Verletzung von Liam Delap, der dem Klub voraussichtlich sechs Wochen fehlen wird.

Im Verlauf der Gespräche forderten die Londoner wohl einen festen Transfer statt der ursprünglich vereinbarten Leihe. Daraufhin lehnten die Bayern ab. Seit Sonntagabend ist laut übereinstimmenden Medienberichten nun klar: Jackson wird nicht mehr nach München wechseln.

Sticht Newcastle Bayern aus?

Nicht nur der FC Bayern beobachtet die Personalien Jackson und Kolo Muani. Beide Angreifer stehen offenbar auch bei Newcastle United auf dem Zettel – für den Fall, dass ein Transfer von Yoane Wissa vom FC Brentford scheitert. Hintergrund ist, dass die Engländer Ersatz für Alexander Isak suchen, der vor einem Wechsel zum FC Liverpool steht.

Der FC Bayern sucht weiterhin nach einem Offensivspieler. Noch bleibt den Münchnern etwas Zeit, das Transferfenster schließt erst am Montag um 20 Uhr.

