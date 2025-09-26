Fußballtransfers: Bayern wollte England-Star am Deadline Day

SPORT1 26.09.2025 • 14:16 Uhr Raheem Sterling bleibt bei Chelsea auf dem Abstellgleis. Ein Angebot der Bayern soll der Engländer allerdings trotzdem abgelehnt haben.

Der FC Bayern München hat sich am Deadline Day offenbar eine Absage von einem ehemaligen englischen Nationalspieler eingefangen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Laut übereinstimmenden Medienberichten wollte der deutsche Rekordmeister Raheem Sterling vom FC Chelsea nach München lotsen. Der 30-Jährige soll jedoch kein Interesse gehabt haben.

Und das, obwohl Sterling, der bei den Blues inzwischen auf dem Abstellgleis steht, gemeinsam mit Bayern-Trainer Vincent Kompany seine besten Jahre bei Manchester City erlebte.

Sterling lehnte wegen der Familie ab

The Athletic berichtete, dass der Flügelspieler aus familiären Gründen abgesagt habe. Demnach wollte Sterling nicht von seiner Familie getrennt sein oder diese mit nach München bringen. Zudem gab es aus seiner Sicht wohl keine Garantie für regelmäßige Spielzeit.

Ein Wechsel zu einem anderen Team aus London soll für Sterling infrage gekommen sein, in diesem Kontext wurde es aber nie konkret. Bayern wurde bei Chelsea schlussendlich doch fündig und holte Nicolas Jackson per Leihe.