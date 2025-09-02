Fußballtransfers: Gündogan-Coup rückt näher

Niklas Trettin 02.09.2025 • 09:38 Uhr Der mögliche Wechsel von Ilkay Gündogan nimmt weitere Formen an. Manchester City soll dem früheren deutschen Nationalspieler bereits die Freigabe erteilt haben.

Die Indizien dafür, dass es Ilkay Gündogan zu Galatasaray zieht, verdichten sich. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, wird der ehemalige deutsche Nationalspieler in Kürze einen Vertrag am Bosporus unterschreiben.

{ "placeholderType": "MREC" }

Demnach hat der 34-Jährige die Erlaubnis von Manchester City erhalten, am Dienstag nach Istanbul zu reisen, um den Medizincheck zu absolvieren. Beim türkischen Meister winken Gündogan ein Arbeitspapier bis 2027 sowie ein Jahresgehalt von fünf Millionen Euro.

Bereits am Montag meldete der TV-Sender Sky, dass Gündogan das Angebot angenommen hat. Für die finale Abwicklung des Transfers gibt es noch genügend Zeit. Im Gegensatz zu den europäischen Top-Ligen aus England, Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland ist das Transferfenster der Süper Lig bis zum 12. September geöffnet.

Trifft Gündogan auf Sané?

Gündogan spielte fünf Jahre bei Borussia Dortmund, bevor er 2016 für 30 Millionen Euro zu den Citizens wechselte. Nach einem kurzen Intermezzo beim FC Barcelona kehrte der Routinier im November 2024 zur Mannschaft von Pep Guardiola zurück.

{ "placeholderType": "MREC" }