FC Bayern: Ein Konkurrent weniger bei Upamecano?

Maximilian Huber 26.12.2025 • 10:10 Uhr Der FC Bayern will den Vertrag mit Innenverteidiger Dayot Upamecano verlängern. Derweil gibt es offenbar einen Konkurrenten weniger.

Im Poker um den französischen Innenverteidiger Dayot Upamecano hat sich offenbar ein Top-Klub verabschiedet.

Wie ESPN berichtet, gilt eine Verpflichtung des Franzosen im Lager von Real Madrid als „praktisch ausgeschlossen“. ESPN bezieht sich dabei auf Quellen aus dem Umfeld der Königlichen.

Upamecano-Deal genießt höchste Priorität

Upamecano steht noch bis Sommer 2026 beim FC Bayern München unter Vertrag. Eine Vertragsverlängerung mit dem 27-Jährigen genießt in München höchste Priorität, wie Sportvorstand Max Eberl mehrmals betonte.

Real Madrid wird seit geraumer Zeit als potenzieller Abnehmer gehandelt, sollte Upamecano den FC Bayern verlassen wollen. Dass sich Real nun offenbar aus dem Poker zurückzieht, dürfte dem deutschen Rekordmeister in die Karten spielen.

Bayern-Zugeständnis bei Upamecano?

Um Upamecano in München zu halten, denkt der Klub offenbar über ein Zugeständnis nach. Einem Bericht der Bild zufolge ziehen die Münchner Bosse in Erwägung, dem Franzosen eine Ausstiegsklausel in Höhe von 65 Millionen Euro zu gewähren, die schon im Sommer 2027 aktiviert werden kann.

Nach SPORT1-Informationen ist die Verankerung einer Ausstiegsklausel ein wahrscheinliches Szenario, sollte Upamecano beim FCB verlängern.