Bericht: Bayern an Chelsea-Talent interessiert

Julius Schamburg , Stefan Kumberger 26.01.2026 • 14:41 Uhr Einem englischen Medienbericht zufolge ist der FC Bayern an einem Chelsea-Star interessiert. SPORT1 erklärt, was an dem Gerücht dran ist.

Der FC Bayern München soll an Chelseas Verteidiger Josh Acheampong interessiert sein. Das berichtet zumindest die britische Zeitung The Guardian.

„Der FC Bayern erwägt, den Verteidiger von Chelsea noch in diesem Monat zu verpflichten“, heißt es in dem Bericht.

FC Bayern: Kein Vorstoß bei Acheampong

Dieses Szenario ist allerdings ausgeschlossen. Nach SPORT1-Informationen werden die Bayern in dieser Wintertransferperiode definitiv keinen weiteren Spieler mehr verpflichten. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

In dem Bericht heißt es auch, dass es noch keinen Kontakt zwischen beiden Vereinen gegeben haben soll und Bayern lediglich über einen Vorstoß nachdenkt. Dazu wird es aber nicht kommen.

Der 19 Jahre alte Acheampong gilt als eines der größten Defensivtalente in England und debütierte im August 2025 für die U21-Nationalmannschaft. „Seine Fähigkeiten haben die Aufmerksamkeit des FC Bayern auf sich gezogen, der für diesen Sommer einen Umbau der Abwehr plant“, schreibt The Guardian.

Bayern holt Offensiv-Juwel aus Afrika

Zumindest für den Moment sieht man sich in München gut aufgestellt und hat keinen Bedarf, im Winter bei Chelseas Acheampong Ernst zu machen.