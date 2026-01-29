Blitz-Abgang! Eintracht-Reservist verlässt Frankfurt für lau

Julius Schamburg 29.01.2026 • 18:00 Uhr Eintracht Frankfurt findet einen Abnehmer für Aurélio Buta. Der Verteidiger befindet sich keine 24 Stunden nach seinem Champions-League-Einsatz bereits beim Medizincheck.

Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt vorzeitig und wechselt zum FC Kopenhagen.

Nach SPORT1-Informationen kassiert die Eintracht keine Ablöse für den Außenverteidiger - auch Sky berichtet. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Eintracht Frankfurt: Blitz-Abgang von Buta

Der Vertrag von Buta wäre im Sommer ausgelaufen. In Kopenhagen erhält er zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Bei der SGE hatte der Portugiese keine sportliche Zukunft mehr. Buta ist bereits am Donnerstag nach Dänemark gereist, um den Medizincheck zu absolvieren.

Am Mittwochabend durfte der 28-Jährige noch ein letztes Mal für die Eintracht ran. Bei der 0:2-Pleite in der Champions League gegen Tottenham Hotspur stand Buta in der Startelf, erwischte aber keinen sonderlich guten Tag.

Buta kommt in der laufenden Saison auf sechs Pflichtspieleinsätze, viermal in der Bundesliga und zweimal in der Königsklasse. Mit Rasmus Kristensen und Elias Baum sieht sich der Verein auf der Rechtsverteidigerposition gut aufgestellt.

Kopenhagen lehnte Eintrachts Angebot ab

So kommt zumindest ein Deal zwischen der Eintracht und dem FC Kopenhagen zustande. Wie SPORT1 weiß, buhlten die Frankfurter um FCK-Coach Jacob Neestrup und gaben auch ein konkretes Angebot ab, welches die Dänen aber ablehnten.