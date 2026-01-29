Blitz-Abgang! Eintracht-Reservist verlässt Frankfurt für lau

Aurélio Buta verlässt Eintracht Frankfurt vorzeitig und wechselt zum FC Kopenhagen.
Blitz-Abgang von Eintracht-Profi
Nach SPORT1-Informationen kassiert die Eintracht keine Ablöse für den Außenverteidiger - auch Sky berichtet. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Eintracht Frankfurt: Blitz-Abgang von Buta
Der Vertrag von Buta wäre im Sommer ausgelaufen. In Kopenhagen erhält er zunächst einen Vertrag bis zum Saisonende. Bei der SGE hatte der Portugiese keine sportliche Zukunft mehr. Buta ist bereits am Donnerstag nach Dänemark gereist, um den Medizincheck zu absolvieren.
Am Mittwochabend durfte der 28-Jährige noch ein letztes Mal für die Eintracht ran. Bei der 0:2-Pleite in der Champions League gegen Tottenham Hotspur stand Buta in der Startelf, erwischte aber keinen sonderlich guten Tag.
Buta kommt in der laufenden Saison auf sechs Pflichtspieleinsätze, viermal in der Bundesliga und zweimal in der Königsklasse. Mit Rasmus Kristensen und Elias Baum sieht sich der Verein auf der Rechtsverteidigerposition gut aufgestellt.
Kopenhagen lehnte Eintrachts Angebot ab
So kommt zumindest ein Deal zwischen der Eintracht und dem FC Kopenhagen zustande. Wie SPORT1 weiß, buhlten die Frankfurter um FCK-Coach Jacob Neestrup und gaben auch ein konkretes Angebot ab, welches die Dänen aber ablehnten.
Die Eintracht ist nicht bereit, die von Kopenhagen geforderte Ablöse von zehn Millionen Euro zu bezahlen. Stattdessen ist Albert Riera nun kurz davor, neuer Eintracht-Coach zu werden - letzte Details sind aber noch zu klären.