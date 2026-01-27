FC Bayern: Tah schaltet sich in Upamecano-Poker ein

Tobias Wiltschek 27.01.2026 • 20:18 Uhr Dayot Upamecanos Zukunft ist weiter ungewiss. Bayern-Kollege Jonathan Tah hat einen klaren Wunsch.

Die sportliche Zukunft von Dayot Upamecano ist auch vor dem Spiel des FC Bayern bei der PSV Eindhoven in der Champions League (Mi. ab 21 Uhr im LIVETICKER) ein Thema.

Sein Innenverteidiger-Kollege Jonathan Tah sprach sich bei der Pressekonferenz vor der Partie in den Niederlanden für einen Verbleib des Franzosen aus.

„Dayot ist jemand, den ich sehr gerne mag, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz“, sagte der Nationalspieler über den 27-Jährigen, dessen Vertrag in München am Ende dieser Saison ausläuft.

„Natürlich wünsche ich mir, dass er bleibt, dass er seinen Vertrag verlängert“, betonte Tah und fügte an: „Das sage ich ihm, glaube ich, 100-mal am Tag. Deswegen weiß er auf jeden Fall, dass ich das möchte. Ich glaube, er fühlt sich wohl und weiß, was er hier hat.“

FC Bayern: Ultimatum für Upamecano?

Zuvor hatte die Bild berichtet, dass die Bosse der Bayern dem Innenverteidiger im Vertragspoker ein Ultimatum gesetzt hätten.

Demnach sei Upamecano mitgeteilt worden, dass er sich bis Mitte Februar entscheiden müsse, ob er das seit Ende Dezember vorliegende Vertragsangebot akzeptiere.