Fußballtransfers: Neue Gerüchte um Alisha Lehmann

Samuel Kucza 17.01.2026 • 14:11 Uhr Alisha Lehmann steht offenbar vor einer Rückkehr nach England. Leicester City führt laut eines Berichts Gespräche mit Como, um die Schweizer Nationalspielerin noch in diesem Winter zu verpflichten.

Alisha Lehmann könnte schon bald wieder in der Women`s Super League spielen. Leicester City führt einem BBC-Bericht zufolge Gespräche mit dem italienischen Klub FC Como, um die Schweizer Offensivspielerin noch in diesem Winter zu verpflichten.

Die 26-Jährige war erst im August von Juventus Turin nach Como gewechselt und hatte dort einen Vertrag über drei Jahre unterschrieben. Como liegt aktuell auf Rang sechs der Serie A.

Leihe oder fester Transfer?

Es sei derzeit noch offen, ob Leicester Lehmann zunächst ausleihen oder direkt fest verpflichten möchte. Klar ist aber: Der Klub sucht demnach in diesem Transferfenster gezielt nach Spielerinnen mit Erfahrungen in der WSL.

Bereits verpflichtet wurden Ashleigh Neville (von Tottenham) sowie Rachel Williams (von Manchester United). Sarah Mayling kam zudem per Leihe von Aston Villa. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Alisha Lehmann mit Erfahrung in der WSL

Lehmann bringt reichlich Erfahrung aus England mit: In der Vergangenheit spielte sie bereits für West Ham, Aston Villa und den FC Everton in der Women`s Super League.

Für die Schweizer Nationalmannschaft stand sie bislang 64-mal auf dem Platz. Mit Juventus Turin gewann sie zudem die Meisterschaft in der Frauen-Serie-A.

Auch abseits des Platzes bekannt

Neben ihrer sportlichen Vita zählt Lehmann auch zu den bekanntesten Gesichtern im Frauenfußball: Mit fast 16 Millionen Followern auf Instagram ist sie die meistgefolgte Fußballerin der Welt.