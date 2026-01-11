Fußballtransfers: VfB-Boss plaudert Wechsel aus - Werder findet Boniface-Ersatz

SPORT1 11.01.2026 • 10:30 Uhr Werder Bremen leiht Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart aus. Die Schwaben bestätigen den Transfer des Stürmers.

Werder Bremen ist auf der Suche nach Ersatz für den verletzten Victor Boniface fündig geworden. Jovan Milosevic vom VfB Stuttgart wird sich den Grün-Weißen anschließen. Das verriet Fabian Wohlgemuth am Samstag.

„Gehen Sie mal davon aus, dass der Transfer morgen bekannt gegeben wird“, sagte der Sportvorstand des VfB nach dem 4:1-Sieg der Schwaben bei Bayer Leverkusen ganz offen.

Und so kam es auch: Die Stuttgarter vermeldeten am Sonntagvormittag, dass der Vertrag mit Milosevic bis Sommer 2029 verlängert wurde, er die restliche Spielzeit allerdings in Bremen verbringen wird. Auch die Norddeutschen verkündeten das Leihgeschäft.

Der Serbe wird sich Werder bis Saisonende anschließen, dem Vernehmen nach ohne Kaufoption. Bremen überweist angeblich eine Leihgebühr in Höhe von rund 650.000 Euro an Stuttgart und übernimmt das gesamte Gehalt des 20 Jahre alten serbischen Stürmers, der das Jahr 2025 leihweise bei Partizan Belgrad verbracht hat.