Hakt daran ter Stegens Wechsel?

Maximilian Lotz 09.01.2026 • 20:47 Uhr Marc-André ter Stegen wird in spanischen Medien mit dem FC Girona in Verbindung gebracht. Einen möglichen Transfer soll der Keeper aber an Bedingungen knüpfen.

Um Marc-André ter Stegen und einen möglichen Wechsel im Winter gibt es offenbar neue Entwicklungen. Die Zeitschrift Sport berichtete am Freitag von einem „wichtigen Fortschritt“.

Demnach soll sich ter Stegen generell offen für einen Wechsel vom FC Barcelona zum FC Girona zeigen. Allerdings knüpft der Nationaltorhüter den Schritt dem Bericht zufolge an klare Bedingungen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Naheliegend erscheint dabei die genannte Garantie für Spielzeit. Beim FC Barcelona ist ter Stegen hinter Stammkeeper Joan García und Wojciech Szczesny nur die Nummer drei, weswegen der 33-Jährige ernsthaft um seinen Stammplatz bei der WM bangen muss. Schließlich hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt immer wieder Spielpraxis als Grundvoraussetzung genannt.

Wechsel von ter Stegen hängt wohl an weiterer Bedingung

Doch eine mögliche Leihe nach Girona scheint noch an einer weiteren Bedingung zu hängen. Denn ter Stegen ist laut Sport nicht bereit, auf Gehalt zu verzichten. Hier liege „das größte Hindernis für den Transfer“, schreibt das Blatt.

Barca soll demnach verlangen, dass Girona bis zu 25 Prozent des Gehalts übernimmt. Dies kann der Abstiegskandidat allerdings nicht stemmen.

Bis zur Schließung des Transferfensters Anfang Februar scheint das letzte Wort noch nicht gesprochen.

Barca-Boss spricht über ter Stegens Zukunft

Barcas Sportdirektor Deco sagte zuletzt am Rande der spanischen Supercopa im saudi-arabischen Jeddah bei Movistar: „Es gibt nichts über die Zukunft zu sagen. Marc ist unser Spieler, er ist nach Saudi-Arabien gekommen, um Teil der Mannschaft zu sein, und nun ist ihm das passiert, das ist alles.“ Nach wie vor gelte: „Er ist unser Spieler.“

Der Torhüter war zunächst mit den Katalanen mitgereist, nach Knieproblemen allerdings zwischenzeitlich wieder abgereist. Am Freitag meldete er sich selbst zu Wort und gab grünes Licht.

„Alles gut. Morgendliche Trainingseinheit in Barcelona. Jetzt geht es zurück nach Jeddah, um mich wieder dem Team anzuschließen“, schrieb ter Stegen in den Sozialen Medien.