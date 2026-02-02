Offiziell: FC Bayern gibt nächstes Juwel ab

SPORT1 02.02.2026 • 17:43 Uhr Der FC Bayern lässt einen weiteren begabten Spieler ziehen, wenn auch zunächst nur per Leihe - Felipe Chávez schließt sich einem Bundesligisten an.

Der FC Bayern gibt am Deadline Day den nächsten talentierten Nachwuchsspieler ab. Nach den Abgängen von Adin Licina (geht zu Juve) und Richard Meier (SpVgg Unterhaching) wird auch Felipe Chávez den Verein noch verlassen.

Wie die Bayern bekannt gaben, schließt sich der 18 Jahre alte Nationalspieler Perus auf Leihbasis dem 1. FC Köln an. Der FC bestätigte, dass man sich eine Kaufoption gesichert habe. Laut Sky sollen die Bayern aber auch über eine Rückkaufoption verfügen.

„Felipe ,Pippo‘ Chávez ist ein junger Spieler, der bereits jetzt von vielen Top-Vereinen umworben wird, und wir haben beim FC Bayern mit ihm einen klaren Plan, um ihn zu entwickeln“, sagte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund: „Er soll jetzt beim 1. FC Köln regelmäßig Bundesliga-Einsätze sammeln und so den nächsten Schritt machen. Felipe ist ein richtig guter Fußballer mit einem außergewöhnlich starken linken Fuß und hat viel Potential für die Zukunft.“

Laut Mitteilung der Bayern habe Chávez schon vor der Saison einen langfristigen Vertrag unterschrieben. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)