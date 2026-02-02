Fußballtransfers: FC Bayern verkündet Transfer am Deadline Day!

SPORT1 02.02.2026 • 18:45 Uhr Der FC gibt mit Bryan Zaragoza einen weiteren Spieler ab - der eigentlich schon länger nicht mehr zum Team des Rekordmeisters gehört.

Der FC Bayern verkündet einen weiteren Transfer am Deadline Day: Bryan Zaragoza wird bis zum Ende der Saison an die AS Rom verliehen. Der italienische Erstligist sicherte sich eine Kaufoption.

Zaragoza war schon in der ersten Saisonhälfte verliehen, bislang spielte er für Celta Vigo. In München steht er noch bis 2029 unter Vertrag.

„Bryan Zaragoza hat in den vergangenen 18 Monaten in seiner spanischen Heimat wertvolle Spielpraxis sammeln können und wird nun bei AS Rom die nächsten Schritte gehen“, erklärte Bayerns Sportdirektor Christoph Freund.

Zaragoza: Bayern, Osasuna, Celta Vigo und jetzt Rom

In Rom, „einem Spitzenclub in Italien und in der Europa League, hat er auf internationalem Top-Niveau die Möglichkeit, um sich auch mit Blick auf sein großes Ziel, die WM im Sommer, bestmöglich vorzubereiten“, befand Freund weiter. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Für den spanischen Nationalspieler ist es bereits der vierte Verein in den vergangenen zwei Jahren. Sein Wechsel zum FC Bayern im Winter 2024 brachte nicht den erhofften Durchbruch auf Topniveau. Im Sommer desselben Jahres wurde er an CA Osasuna verliehen.