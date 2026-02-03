Schalke-Transfer am Deadline Day geplatzt: "Ich komme nach Hause"

SPORT1 03.02.2026 • 07:57 Uhr Eigentlich sollte Moussa Sylla den FC Schalke 04 am Deadline Day verlassen – darüber waren sich alle Beteiligten einig. Doch nun ist die Transferwende offenbar perfekt.

Der FC Schalke 04 wird Angreifer Moussa Sylla offenbar doch nicht abgeben. Nachdem am Montag durchsickerte, dass der eigentlich schon beschlossene Wechsel des 26-Jährigen zum New York City FC ins Wanken geraten war, lieferte der Spieler selbst wenig später ein deutliches Signal: Sylla deutete seine Rückkehr nach Gelsenkirchen an.

„Schalke-Fans, ihr seid verrückt. Ich komme nach Hause“, schrieb der 26-Jährige am späten Montagabend bei Instagram, garniert mit einem blauen und einem weißen Herz. Kurz darauf berichteten mehrere Medien übereinstimmend, der Transfer sei tatsächlich geplatzt. Eine offizielle Bestätigung durch die beteiligten Klubs steht allerdings weiterhin aus.

Dabei schien die Angelegenheit längst geklärt. Vor gut einer Woche hatten sich Schalke und der MLS-Klub auf eine feste Ablösesumme von sechs Millionen Euro verständigt, hinzu sollten Bonuszahlungen von bis zu einer weiteren Million kommen.

Doch dann folgte eine überraschende Kehrtwende: Nach SPORT1-Informationen sollen beim obligatorischen Medizincheck gesundheitliche Bedenken aufgekommen sein.

Schalke plante mit Sylla-Verkauf

In Gelsenkirchen sieht man die Sache jedoch völlig anders. Die medizinische Abteilung der Königsblauen habe keinerlei Auffälligkeiten festgestellt, Sylla sei aus ihrer Sicht voll belastbar. Der bis 2028 an Schalke gebundene Offensivspieler gilt demnach als kerngesund. Entsprechend groß war intern der Eindruck, dass der New York City FC nachträglich versuche, die Ablösesumme noch einmal zu drücken.

Für Schalke ist diese Entwicklung bitter. Die Einnahmen aus dem Sylla-Verkauf waren bereits kalkuliert worden – unter anderem floss das Geld in den Deal um Dejan Ljubicic ein.