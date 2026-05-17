Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
EISHOCKEY-WM
DARTS
US-SPORT
WM 2026
DFB-TEAM
FORMEL 1
HANDBALL
TENNIS
MEHR
Mehr
Transfermarkt>

Vor Verkündung: Verwirrung um Post von Xabi Alonso

Kurioser Post vor Alonso-Verkündung

Xabi Alonso sorgt mit einem Beitrag in den Sozialen Medien für Verwirrung. Kurz darauf wird sein neuer Job beim FC Chelsea offiziell.
Nur acht Monate hielt Xabi Alonso bei Real Madrid durch. Er kam als heißeste Trainer-Aktie Europas, doch der Kulturschock in Madrid im Vergleich zu seinem Vorgänger war offenbar zu groß.
Philipp Heinemann
Xabi Alonso sorgt mit einem Beitrag in den Sozialen Medien für Verwirrung. Kurz darauf wird sein neuer Job beim FC Chelsea offiziell.

War da jemand einfach nur voreilig? Wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe des FC Chesela war am Sonntagmorgen auf dem offiziellen X-Account von Xabi Alonso bereits ein ungewöhnlicher Post aufgetaucht.

Zu sehen war ein Link zu einem Bericht der spanischen Zeitung Marca, zusammen mit der Caption: „Xabi Alonso steht kurz davor, Trainer des FC Chelsea zu werden“. In weniger als zwei Stunden wurde der Post rund 1,8 Millionen Mal aufgerufen – kurz darauf wurde er gelöscht.

Die genauen Hintergründe des X-Beitrags bleiben zunächst unklar. Dass Alonso seinen Wechsel zu Chelsea auf diese Weise ankündigen wollte, erscheint aber recht unwahrscheinlich.

Alonso mit größerer Rolle beim FC Chelsea

Alonso soll den kriselnden Topklub zurück in den europäischen Spitzenfußball führen und dabei nicht nur als „Head Coach“, sondern auch als „Manager“ auftreten – ausgestattet mit entscheidendem Mitspracherecht in Transferfragen.

Zuletzt stand er bei Real Madrid an der Seitenlinie, wo er nach 34 Spielen (2,24 Punkte im Schnitt) gehen musste.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite