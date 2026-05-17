Vor Verkündung: Verwirrung um Post von Xabi Alonso

Philipp Heinemann 17.05.2026 • 10:52 Uhr Xabi Alonso sorgt mit einem Beitrag in den Sozialen Medien für Verwirrung. Kurz darauf wird sein neuer Job beim FC Chelsea offiziell.

War da jemand einfach nur voreilig? Wenige Stunden vor der offiziellen Bekanntgabe des FC Chesela war am Sonntagmorgen auf dem offiziellen X-Account von Xabi Alonso bereits ein ungewöhnlicher Post aufgetaucht.

Zu sehen war ein Link zu einem Bericht der spanischen Zeitung Marca, zusammen mit der Caption: „Xabi Alonso steht kurz davor, Trainer des FC Chelsea zu werden“. In weniger als zwei Stunden wurde der Post rund 1,8 Millionen Mal aufgerufen – kurz darauf wurde er gelöscht.

Die genauen Hintergründe des X-Beitrags bleiben zunächst unklar. Dass Alonso seinen Wechsel zu Chelsea auf diese Weise ankündigen wollte, erscheint aber recht unwahrscheinlich.

Alonso mit größerer Rolle beim FC Chelsea

Alonso soll den kriselnden Topklub zurück in den europäischen Spitzenfußball führen und dabei nicht nur als „Head Coach“, sondern auch als „Manager“ auftreten – ausgestattet mit entscheidendem Mitspracherecht in Transferfragen.